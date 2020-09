Accordo di Abramo, Abu Mazen: nessuna pace senza fine occupazione

"Non ci sarà pace, sicurezza o stabilità nella regione senza la fine dell'occupazione e il raggiungimento per il popolo palestinese dei suoi pieni diritti come stabilito dalle legittime risoluzioni internazionali". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen commentando l'accordo firmato da Israele, Emirati e Bahrein a Washington. L'intesa "non permetterà di raggiungere la pace finché non si riconosceranno il diritto ad uno Stato indipendente".