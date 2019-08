Accoltellato in prigione il killer di Bob Kennedy: è grave

L'uomo condannato all'ergastolo per aver ucciso Bob Kennedy è stato accoltellato all'interno della prigione in California. Lo hanno riferito i funzionari. Secondo la Nbc San Diego, Sirhan Bishara Sirhan, 75 anni, è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria. Successivamente è stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita.