Dalla strada ai Mondiali di Francia: così Acchiapparella diventa uno sport ufficiale

L'iniziativa è nata nel 2017 grazie ai fratelli Christian e Damien Devaux, che hanno dato vita alla World Chase Tag, organismo che gestisce la disciplina a livello globale. L’obiettivo? Costruire un circuito sportivo strutturato, con competizioni locali, nazionali e internazionali. Due le categorie ufficiali: una divisione mista con squadre composte da uomini e donne e una tutta al femminile. Il punto più alto del calendario sarà il Mondiale previsto a novembre a Évry-Courcouronnes, in Francia.