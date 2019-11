Abusi sessuali, mandato di cattura per il vescovo argentino Zanchetta

La magistratura argentina ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti del vescovo Gustavo Zanchetta per abuso sessuale ai danni di due seminaristi, aggravato dal fatto di essere stato commesso da un ministro di culto. La richiesta è arrivata dopo che Zanchetta non ha risposto a telefonate e email inviategli per la notifica degli atti processuali e dopo la decisione di costituire il suo domicilio in Vaticano.