Abusi sessuali nella Chiesa, l'arcidiocesi di Baltimora scopre 600 casi

Per quanto riguarda i responsabili, l'indagine ha individuato 115 sacerdoti già perseguiti dalla Chiesa di Baltimora in passato per abusi sessuali, più altri 43 sacerdoti "non identificati pubblicamente".

L'inchiesta ha anche rivelato che l'arcidiocesi "non ha dato seguito a molte accuse di abusi sessuali, non ha condotto indagini adeguate sulle violenze, non ha cacciato gli autori o limitato la loro vicinanza con i bambini", ma - è la pesante accusa della Procura di Baltimora - "ha invece fatto di tutto per mantenere segreti gli abusi".

"Ora è il momento della verità", si legge nel fascicolo di 35 pagine depositato al Tribunale di Baltimora, nel quale si chiede al giudice di approvare la pubblicazione del rapporto completo di 456 pagine. Poiché il rapporto contiene informazioni raccolte da testimonianze rese davanti a un grand jury, è richiesta l'approvazione del giudice. "Rendere pubbliche le trasgressioni della Chiesa è fondamentale per mettere sotto accusa le persone e le istituzioni e per migliorare le modalità in cui le accuse di abusi sessuali saranno gestite", si legge nel documento.