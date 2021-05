Abu Mazen: intervenga Biden per fermare l'aggressione di Israele

ansa

Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha fatto appello all'amministrazione Usa di Joe Biden di intervenire "immediatamente per fermare l'aggressione israeliana in modo che la situazione non vada fuori controllo". Lo riporta l'agenzia Wafa aggiungendo che Abu Mazen ha detto di ritenere "il governo israeliano pienamente responsabile di questa pericolosa escalation, di questa tensione e del sangue versato dal popolo palestinese".