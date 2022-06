Aborto, Biden: "La Corte ci ha messo su un sentiero pericoloso per i diritti"

"Quello su cui la Corte ci sta portando è un sentiero estremo e molto pericoloso" per molti altri diritti.

Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, in un video diffuso su Twitter, sottolineando che la sentenza Roe "mette a rischio il già vasto diritto alla privacy per ognuno: il diritto di prendere la miglior decisione per la propria salute; il diritto di usare metodi contraccettivi, anche per una coppia sposata nella privacy della propria camera da letto, per l'amor di Dio; il diritto di sposare la persona che ami. Il giudice Thomas ha detto questo oggi: ha esplicitamente invitato a riconsiderare il diritto all'eguaglianza del matrimonio, il diritto delle coppie di fare le loro scelte in materia di contraccezione. É un sentiero estremo e molto pericoloso quello su cui la Corte ci sta portando".