A Rotterdam smonteranno un ponte per far spazio a Bezos e il suo yacht

Il fondatore di Amazon, nonché il numero uno al mondo tra i ricchi, ha commissionato a Oceano di Alblasserdam la costruzione di un gigantesco yacht. Peccato che la nave, di grosse dimensioni e a tre alberi, non possa passare sotto il ponte "De Hef" che per ragioni di "pragmatismo" - fa sapere il Comune - verrà momentaneamente smantellato. Passa così l'idea del costruttore che ha sollevato non poche polemiche tra gli affezionati ai panorami olandesi.

La scelta di Rotterdam di smontare parzialmente il ponte per consentire il passaggio del nuovo yacht da diporto di Jeff Bezos si giustificherebbe con la necessità di far passare "una nave con alberi alti attraverso De Hef, e visto che non si può alzare come un ponte levatoio, l'unica alternativa è togliere la parte centrale", fa sapere il Comune.

"Rotterdam è capitale marittima d'Europa" - Il responsabile delle questioni relative al ponte, Marcel Walravens, fa sapere che: "La costruzione navale e l'attività in questo settore sono un pilastro importante del comune". Scuse che non convincono la Società storica di Rotterdam non affatto felice di veder smantellare l'iconico ponte della città. "Rimborseremo tutto" fanno sapere Oceano e Bezos.