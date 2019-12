A 8 anni si conferma la star di YouTube più pagata al mondo: Ryan Kaji guadagna milioni di dollari giocando

Se per tutti vale il detto "giocando si impara", per lui vale la versione "giocando si guadagna". E può dirlo forte Ryan Kaji, texano di 8 anni, che anche per il 2019 si conferma la star di YouTube più pagata al mondo. Il suo fatturato è di 26 milioni di dollari, 4 in più rispetto al 2018, anno in cui gli era stato dato il gradino più alto del podio nella classifica annuale di Forbes. Come fa a restare saldamente al primo posto? Sul suo canale "Ryan's Word", il piccolo milionario prova videogame, giocattoli e conduce esperimenti scientifici per coetanei.