8 marzo, Unhcr: nel mondo una profuga su cinque viene violentata

"Una profuga su cinque viene violentata".

E' quanto fa sapere l'Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, alla vigilia della Festa della donna. "Le donne e le ragazze sono oltre il 51% dei 114 milioni di rifugiati e sfollati e nel mondo una su cinque viene violentata - scrive su X la rappresentante Unhcr per l'Italia Chiara Cardoletti -. Così come la maggior parte delle donne arrivate in Italia via mare. Serve fare di più, molto di più. L'Unhcr è accanto a loro in Italia e in 137 Paesi".