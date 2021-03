8 marzo, Harris: "Il mondo non funziona come dovrebbe per le donne"

Getty

"Oggi la crisi mondiale che stiamo affrontando ha fatto emergere quale è il contributo delle donne e le sfide che le attendono, questo non è ancora un mondo che funziona per le donne come dovrebbe". Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. "Se creiamo un mondo che lavora e funziona per le donne tutti i nostri Paesi saranno più sicuri, più forti e più prosperi", ha aggiunto.