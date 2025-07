Oltre 280mila persone evacuate a Shanghai per il ciclone Co-May

La città cinese di Shanghai ha deciso di evacuare più di 280mila persone in via precauzionale dalla notte del 29 luglio in attesa delle forti piogge attese con il passaggio del ciclone tropicale Co-May che ha raggiunto la vicina città portuale di Zhoushan, nello Zhejiang, nelle prime ore del mattino, con venti sostenuti massimi di 83 km/h. Malgrado i venti più deboli di quelli generati dai tifoni, hanno riferito i media statali, il centro finanziario cinese e le altre città nel delta dello Yangtze hanno voluto optare per un'azione anti-rischi, che include anche la cancellazione di voli e servizi ferroviari, la sospensione delle attività scolastiche e la messa in sicurezza delle persone in aree considerate ad alto rischio.