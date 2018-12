2 dicembre 2018 20:08 2 dicembre 1993, il super narcotrafficante Pablo Escobar ucciso nel suo bunker Alcuni lo ricordano come il "Robin Hood" della Colombia ma a causa sua in 20 anni morirono migliaia di persone. La sua villa bunker diventerà un parco giochi in ricordo delle vittime

E' finita su un tetto di Medellin, il 2 dicembre del 1993 la storia del più grande narco trafficante del mondo: sotto i colpi della polizia 25 anni fa moriva Pablo Escobar, barone della cocaina. Una scena che fu ritratta anche in un celebre quadro del colombiano Fernando Botero. Quel giorno - all'indomani del suo 44esimo compleanno e cinque mesi dopo essere comparso per la settima volta nella lista di Forbes delle persone più ricche del pianeta - il corpo insanguinato di Escobar che giaceva sul tetto veniva mostrato dalle tv ed esibito dalla polizia come un trofeo. Da allora l'anniversario viene vissuto in Colombia con un misto fra repulsione e ammirazione, dolore e gratitudine.

A 25 anni di distanza, le autorità si preparano a demolire l'Edificio Monaco, il bunker quartier generale del re del narcotraffico, nel quartiere di El Poblado. Al suo posto sorgerà un parco pubblico dedicato alle migliaia di persone uccise in Colombia dal 'narcoterrorismo', cioè nella guerra fra cartelli della droga che hanno combattuto fra loro e contro lo Stato negli anni 80 e 90.

Maledetto, vergognosamente accettato, talvolta venerato, ma mai ignorato. Il "capo" responsabile di migliaia di morti è diventato un fenomeno che supera le frontiere della Colombia. Il narcotrafficante ha causato almeno 3mila morti e la paura dominava la quotidianità in quegli anni, ma Escobar incarnava un modello di "rivincita sociale per i poveri", ai quali ha dato "case, lavoro, soldi e gioielli", afferma Omar Rincon, esperto dell'università di Los Andes. Tanto che in tanti lo ricordano come "Il Robin Hood colombiano".



Di Escobar scrisse il Nobel Gabriel Garcia Marquez nel suo "Notizia di un sequestro" e più recentemente la sua storia ha appassionato in tanti su Netflix con la serie "Narcos". La vedova e i figli, come pure il fratello e l'amante più conosciuta hanno scritto della loro vita vicino a lui; come pure hanno fatto poliziotti che contro di lui hanno combattuto e il suo ex braccio destro Popeye. Alla fine, i gusti stravaganti di chi da piccolo delinquente è diventato uno degli uomini più ricchi del globo non hanno contaminato solo la mafia: oggi guidare una 4X4, indossare la camicia aperta che lascia intravedere una catena d'oro, magari vicino a una bionda tinta, sono per molti simboli di successo.