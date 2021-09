11 Settembre, Biden: "Mai dimenticare vittime del momento più buio"

Afp

"Come nazione, non dobbiamo mai dimenticare coloro che abbiamo perso durante uno dei momenti più bui della nostra storia e il dolore duraturo delle loro famiglie e dei loro cari". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden durante la commemorazione a Ground Zero degli attacchi dell'11 Settembre alle Torri gemelle. "Vent'anni fa quasi 3mila vite sono state interrotte da un indicibile atto di codardia e odio", ha aggiunto.