11 settembre, a Ground Zero minuto di silenzio e lettura nomi vittime

Afp

A Ground Zero, a New York, la commemorazione degli attentati dell'11 settembre, al ventesimo anniversario, è iniziata con il suono di una campana e un minuto di silenzio alle 8:46 locali, l'orario in cui il primo aereo colpì la Torre nord. Mike Low, il padre di una delle vittime, è stato il primo a prendere la parola. Il suo intervento è seguito dalla lettura dei nomi delle persone morte negli attacchi.