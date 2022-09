11/9, Biden: "Continueremo a difendere il popolo Usa dal terrorismo"

"Ci sono voluti dieci anni per uccidere Osama Bin Laden, ma lo abbiamo fatto.

E quest'estate abbiamo ucciso Al Zawahiri. Non spaventerà più l'America". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in visita al Pentagono, per le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre. "Continueremo a sorvegliare le attività terroristiche, non ci fermeremo e non esiteremo a difendere il popolo americano", ha aggiunto.