"Washington Post": "Il Vaticano esortò gli Usa a via d'uscita per Maduro, la Russia era pronta"

Alla vigilia di Natale il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha convocato d'urgenza Brian Burch, l'ambasciatore americano presso la Santa Sede, per chiedere chiarimenti sui piani degli Stati Uniti per il Venezuela. Pur concedendo che Nicolas Maduro doveva andarsene, Parolin ha esortato gli Stati Uniti a offrirgli una via d'uscita, spiegando a Burch che la Russia era pronta a garantirgli l'asilo ed esortando gli Stati Uniti ad avere pazienza. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali per giorni Parolin ha cercato di mettersi in contatto con il Segretario di Stato Marco Rubio nel tentativo di scongiurare spargimenti di sangue.





