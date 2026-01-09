Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale Venezuela: catturato Maduro
Il retroscena

"Washington Post": "Il Vaticano esortò gli Usa a via d'uscita per Maduro, la Russia era pronta"

La Santa Sede replica: "Conversazione riservata, ricostruzione non accurata"

09 Gen 2026 - 22:14
© Ansa

© Ansa

Alla vigilia di Natale il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha convocato d'urgenza Brian Burch, l'ambasciatore americano presso la Santa Sede, per chiedere chiarimenti sui piani degli Stati Uniti per il Venezuela. Pur concedendo che Nicolas Maduro doveva andarsene, Parolin ha esortato gli Stati Uniti a offrirgli una via d'uscita, spiegando a Burch che la Russia era pronta a garantirgli l'asilo ed esortando gli Stati Uniti ad avere pazienza. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali per giorni Parolin ha cercato di mettersi in contatto con il Segretario di Stato Marco Rubio nel tentativo di scongiurare spargimenti di sangue.


Leggi anche

Venezuela, Nicolas Maduro davanti al giudice di New York: "Sono io il presidente, sono innocente"

Leggi anche

Cosa succede dopo la caduta di Maduro? Gli scenari per il futuro del Venezuela

"E' deludente vedere che siano state divulgate parti di una conversazione riservata che non riflettono accuratamente il contenuto della conversazione avvenuta nel periodo natalizio", ha detto l'ufficio stampa del Vaticano al "Washington Post".

Ti potrebbe interessare

venezuela
maduro
pietro parolin

Sullo stesso tema