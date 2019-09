"Trump aiutaci", il grido dei manifestanti di Hong Kong | Arrestato il leader della Rivoluzione degli ombrelli del 2014

"Trump aiutaci": scontri e lacrimogeniNel 14esimo fine settimana di proteste, non sono mancati gli scontri con la polizia. Intonando l'inno americano, sventolando le bandiere a stelle e strisce e scandendo slogan come "Trump aiutaci", una folla di militanti pro democrazia ha manifestatodavanti al consolato degli Stati Uniti a Hong Kong per chiedere a Washington di fare pressione su Pechino dopo tre mesi di manifestazioni. I dimostranti si sono prima raccolti in un parco e poi si sono diretti verso la rappresentanza diplomatica Usa, nelle vicinanze, dove sono rimasti a manifestare per ore. Sui cartelli si leggevano richieste a Donald Trump di liberare Hong Kong.



Come spesso avvenuto in queste settimane, le manifestazioni si sono svolte senza tensioni durante la giornata, ma in serata sono scoppiati scontri fra polizia e i dimostranti più radicali, che hanno bloccato strade, preso di mira stazioni della metropolitana e dato fuoco ad alcune barricate.