NudicontroilCovid-19, gli infermieri francesi si spogliano per protesta

Gli infermieri francesi si spogliano davanti all'obiettivo di una macchina fotografica per protesta. E' la campagna lanciata da un gruppo di 43 operatori sanitari che chiedono più sicurezza sul lavoro. #NudicontroilCovid-19 è l'hashtag che hanno creato per spiegare, attraverso le foto dei loro corpi nudi, cosa sta accadendo in questi giorni di emergenza.