"Miracolo" in India, a 74 anni partorisce due gemelline

Erramatti Mangayamma, 74 anni, è diventata famosa in India per un record speciale: ha dato alla luce due gemelline con un parto cesareo, nello Stato dell'Andhra Pradesh. E' l'indiana più anziana a essere diventata madre. Sposata dal 1962, Mangayamma non ha avuto figli, ma quando ha saputo che una vicina di casa aveva partorito a 55 anni, dopo essere rimasta incinta con la fecondazione in vitro, ha deciso di tentare la sorte e si è rivolta ai medici.

Andhra Pradesh: 74-year-old woman Erramatti Mangayamma gives birth to twins through IVF (In vitro fertilisation) method, in Guntur today. pic.twitter.com/vVqaPaET8e

Il precedente record apparteneva a Daljinder Kaur che, nel 2016, partorì in Punjab un bambino all'età di 70 anni.. Dopo il cesareo, la mamma-nonna è stata trasferita per precauzione in una unità di cure intensive. Non potrà allattare, ma "le procureremo tutto il latte necessario dalla banca del latte", hanno assicurato dall'ospedale. "Nulla è nelle nostre mani. Qualunque cosa dovrà accadere accadrà, è tutto nelle mani di Dio", aveva detto la coppia quando le era stato chiesto chi si sarebbe preso cura delle gemelle in caso di malattia per l'età avanzata dei due. Purtroppo solo un giorno dopo il lieto evento, l'uomo ha avuto un ictus ed è stato ricoverato in ospedale.