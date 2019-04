"Igor il russo" può incontrare in carcere due donne

Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, meglio noto come "Igor il russo", condannato all'ergastolo in Italia per il due omicidi nella Bassa, e arrestato in Spagna per aver ammazzato altre tre persone, potrà ricevere visite in carcere. La direzione della prigione di Zuera, in Spagna, dov'è detenuto il killer del barista di Budrio Davide Fabbri e della guardia volontaria ferrarese Valerio Verri, ha autorizzato il killer serbo a ricevere la visita di un'amica conosciuta attraverso uno scambio epistolare, che va avanti da circa sei mesi e che è stato controllato dalle autorità del carcere. Oltre a lei, Igor potrebbe incontrare anche un'altra donna conosciuta per corrispondenza.