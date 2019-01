“I neri sono meno intelligenti dei bianchi”: il premio nobel Watson nella bufera dopo la frase razzista

Il biologo, divenuto famoso insieme al collega Francis Crick per la scoperta della forma ad elica del Dna che gli valse il Nobel, ha affermato di non aver cambiato idea rispetto al 2007, quando per la prima volta affermò che i neri erano meno intelligenti dei bianchi. Nonostante Watson decise in quell’occasione di ritrattare, da quel momento in poi, la sua carriera è cambiata. Lui stesso ha ammesso di aver avuto problemi finanziari che l’hanno costretto a vendere anche la medaglia del Nobel.



Anche questa volta, però, la reazione della comunità scientifica è stata immediata. Tutti hanno preso le distanze dalla provocazione di Watson che non ha alcuna evidenza scientifica secondo gli stessi biologi del Cold Spring Harbor Laboratory, famoso laboratorio di genetica di cui Watson è stato un celebre rappresentante.



Proprio dal Cold Spring Harbor arriva la proposta di revoca di tutti i titoli onorari consegnati a Watson, Nobel compreso. Lo stesso laboratorio, in una nota, fa sapere che giudica le affermazioni del biologo “riprovevoli, non supportate dalla scienza e non rappresentative in alcun modo delle opinioni del Cold Spring Harbor, dei suoi docenti, personale o studenti”.



L’anziano scienziato non è quindi nuovo a queste polemiche. Oltre alle ultime dichiarazioni razziste, è spesso stato accusato di sessismo, come quando, nel 2012 sostenne che “avere donne intorno rende il lavoro più divertente per gli uomini, ma riduce la loro efficienza”.