Non è passata inosservata l'assenza di Angela Merkel all'apertura del G20 di Buenos Aires. La cancelliera tedesca ha vissuto attimi di grande apprensione, a causa dei problemi tecnici sorti durante il volo verso l'Argentina, che hanno costretto l'Airbus governativo a rientrare in Germania dopo solo un'ora dal decollo. Si sarebbe trattato di problemi seri: l'intero sistema di comunicazione sarebbe saltato mentre l'aereo era in volo sull'Olanda.

G20, atterraggio dʼemergenza a Colonia per lʼaereo con a bordo Angela Merkel Ansa 1 di 10 Ansa 2 di 10 Ansa 3 di 10 Ansa 4 di 10 Ansa 5 di 10 Ansa 6 di 10 Ansa 7 di 10 Ansa 8 di 10 Ansa 9 di 10 Ansa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I piloti sono stati costretti a usare un telefono satellitare per contattare il centro di controllo del traffico aereo e poter effettuare l'atterraggio di emergenza a Colonia. Secondo Der Spiegel, la situazione è stata "così pericolosa" che è stata subito informata la ministra della Difesa, Ursula von der Leyen. Da parte sua, Merkel ha parlato di "un grave problema". La cancelliera ha trascorso la notte a Bonn.



Si indaga in tutte le direzioni, anche su un'eventuale pista criminale, per capire cosa sia accaduto al jet. Il Konrad Adenauer aveva già avuto problemi in passato, ma i media speculano apertamente, in questo caso, anche sull'eventualità di un cyber-attacco, poi escluso dagli inquirenti.