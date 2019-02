"El Chapo usava 13enni come vitamine": testimonianza shock al processo

Nella sua arringa finale, l'avvocato del Chapo aveva definito l'istruttoria in corso a New York da tre mesi, una farsa. Il legale del narcotrafficante più famigerato al mondo, ha accusato Isamel Zambada, detto "El Mayo", di essere il vero capo del potente cartello di Sinaloa. Secondo l'avvocato, "El Mayo" - 70enne ancora in fuga, nonostante una taglia di 5 milioni di dollari per la sua cattura - avrebbe pagato 100 milioni di dollari in tangenti all'ex presidente messicano Enrique Peña Nieto, in cambio della libertà. "Questo processo", aveva concluso, "ha un solo obiettivo: incastrare El Chapo". La parola passa alla giuria. Basteranno le prove di corruzione e di false testimonianze a salvare "El chapo" dal carcere a vita?