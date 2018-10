“Anche Gesù lo avrebbe fatto”: ecco la pubblicità lanciata in Australia per promuovere la donazione degli organi

Gesù approva la donazione degli organi . Questo il messaggio che passa nell’ultima campagna, volutamente provocatoria, di sensibilizzazione sul delicato argomento lanciata in Australia. Nel video, che promuove un documentario sul tema, si vede Gesù Cristo in croce che, parlando con due legionari romani , ammette che "si, ovviamente donerei i miei organi. Io sono Gesù d’altronde".

Il video fa parte di una campagna pubblicitaria per promuovere il documentario “Dying to Live”, realizzato dal regista Richard Todd e diretto da Richard Bullock. L’approccio vorrebbe essere umoristico, con le guardie che fanno battute sul fatto che chi non dona non sia destinato al paradiso eterno e con Gesù a replicare in croce: “E’ davvero un buon momento per parlarne?”.