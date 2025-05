Al via la nuova campagna di sensibilizzazione per promuovere il turismo sostenibile

In un’ Italia ricca di meraviglie naturali, culturali e artistiche la vera sfida non è scegliere dove andare in vacanza, ma scegliere come farlo, ovvero in modo responsabile e consapevole, mettendo al centro la valorizzazione e il rispetto del territorio e delle comunità locali. Per questo motivo Mediaset lancia una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata al turismo sostenibile.