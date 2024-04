Al via la campagna Mediaset per sensibilizzare sulla donazione di organi

La campagna è articolata attraverso attività digital e social con il claim "C’è qualcuno per cui sei perfetto"

Il 14 aprile è la Giornata Nazionale per la Donazione di Organi. Con l’occasione Mediaset, dal 9 aprile, lancia una campagna di sensibilizzazione con lo scopo di incoraggiare la cittadinanza italiana a iscriversi al Registro nazionale dei donatori.

La donazione di organi, tessuti e cellule rappresenta una speranza di vita per chi si trova in attesa di un trapianto e una possibilità di dare un futuro a chi lotta ogni giorno per la propria salute.

Ogni individuo che decide di diventare donatore può fare la differenza nella vita di molte persone.



La campagna è articolata attraverso attività digital e social che ruotano attorno al claim “C’è qualcuno per cui sei perfetto”, per diffondere la consapevolezza che tutti noi possiamo diventare donatori, compiendo così un gesto d'amore per il futuro.

Gli utenti potranno trovare approfondimenti sia sul sito di Mediaset ha a cuore il futuro sia sui profili social dove verrà fornito anche il link di accesso alla pagina web del Ministero e del Centro Nazionale Trapianti con tutte le indicazioni per iscriversi come donatore o donatrice al seguente link https://sceglididonare.it/.