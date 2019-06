Tra fantasmi e supereroi, ecco tutti i videogiochi di Nintendo all'E3 2019

A pochi giorni dall'inizio dell'E3 2019, Nintendo ha confermato i protagonisti del suo evento che sarà trasmesso in streaming da Los Angeles.



Oltre al prevedibile Pokémon Spada e Scudo, uno dei giochi di punta per la sua console Switch, l'azienda giapponese ha in serbo tante novità interessanti. Tra le demo giocabili ci saranno infatti Luigi's Mansion 3 (l'avventura di Luigi, il fratello di Super Mario, all'interno di un castello infestato dai fantasmi), The Legend of Zelda: Link's Awakening (riedizione in alta definizione dello storico gioco di ruolo) e Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (nuova avventura ispirata ai fumetti Marvel).