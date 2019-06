E3 2019: la critica elegge i migliori videogiochi della fiera

Final Fantasy VII Remake (Square-Enix)

L'E3, la fiera di videogiochi più importante dell'anno, è giunto a conclusione e la critica ha eletto le migliori produzioni dell'edizione 2019. Dei numerosi videogiochi presentati al Los Angeles Convention Center (qui trovate il nostro speciale ricco di anteprime), sono stati premiati solo 17 titoli, con Final Fantasy VII Remake assoluto protagonista: il gioco di ruolo giapponese per PlayStation 4 si è portato a casa ben tre statuette.



Ecco tutti i giochi premiati dai 64 esponenti della giuria composta da giornalisti e influencer provenienti da tutto il mondo, una finestra su quelli che, molto probabilmente, saranno i capolavori imperdibili dei prossimi mesi:



- Miglior gioco della fiera: Final Fantasy VII Remake (Square Enix - PS4)

- Miglior gioco originale: The Outer Worlds (Obsidian/Private Division - PC, PS4, Xbox)

- Miglior gioco per console: Final Fantasy VII Remake (Square Enix - PS4)

- Miglior gioco in realtà virtuale/realtà aumentata: Phantom: Covert Ops (nDreams/Oculus Studios - Oculus Quest, PC)

- Miglior gioco per PC: Doom Eternal (id Software/Bethesda - PC, PS4, Stadia, Switch, Xbox)

- Miglior hardware/accessiorio: Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Microsoft)

- Miglior gioco d'azione: Doom Eternal (id Software/Bethesda - PC, PS4, Stadia, Switch, Xbox)

- Miglior gioco d'avventura: Watch Dogs: Legion (Ubisoft Toronto/Ubisoft - PC, PS4, Stadia, Xbox)

- Miglior gioco di ruolo: Final Fantasy VII Remake (Square Enix - PS4)

- Miglior gioco di corse: Crash Team Racing (Beenox/Activision - PS4, Xbox)

- Miglior gioco sportivo: eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (Konami - PS4, Xbox)

- Miglior gioco di strategia: John Wick Hex (Bithell Games/Good Sheperd - Mac, PC)

- Miglior gioco per famiglie/social: Luigi's Mansion 3 (Next Level Games/Nintendo - Switch)

- Miglior gioco multiplayer online: Call of Duty Modern Warfare (Infinity Ward/Activision - PC, PS4, Xbox)

- Miglior gioco indipendente: 12 Minutes (Luis Antonio/Annapurna - PC, Xbox)

- Miglior gioco continuo: Destiny 2 (Bungie - PC, PS4, Stadia, Xbox)

- Riconoscimento speciale per la grafica: Cyberpunk 2077 (CD PROJEKT RED - PC, PS4, Xbox)