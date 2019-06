Esperienze paranormali 14 giugno 2019 16:28 Blair Witch ritorna a far paura... in un videogioco Uno dei migliori sviluppatori di giochi horror e uno dei più famosi film horror sono pronti a terrorizzarvi su PC e Xbox One

Xbox ha promesso molto durante la conferenza all'E3 2019 (seguite il nostro speciale!) ma fra i tanti grossi titoli - e un Keanu Reeves che ha monopolizzato l'attenzione - può essere sfuggito un videogioco dalle premesse interessanti, sviluppato da quel Bloober Studio già autore di Layers of Fear e Observation: Blair Witch. È un promettente horror psicologico ispirato all'omonimo retaggio cinematografico e sembra essere un incrocio fra Outlast, Alan Wake e Silent Hill. Quanto basta sicuramente per attirare su di sé qualche riflettore.

COS'ÈBloober Team, lo studio dietro allo sviluppo di videogiochi thriller/horror come Layers of Fear e Observer, è al lavoro su un titolo in prima persona ambientato nell'universo di Blair Witch. L'anno è il 1996, il protagonista è alla ricerca di un ragazzo sperduto nella Black Hills Forest vicino a Burkittsville, Maryland. I suoi unici compagni sono il cane Bullet e una videocamera portatile, entrambi elementi di forte importanza nel raccapricciante gameplay.

COSA ABBIAMO VISTOIl trailer sembra concentrarsi sull'esplorazione di una foresta durante la notte, cosa di per sé piuttosto inquietante. Nei panni dell'ex poliziotto, Ellis, stiamo indagando sulla scomparsa di un ragazzino, accompagnato dal cane Bullet (ovviamente gli utenti del web hanno subito messo in chiaro che nulla deve accadere al nostro amico a quattro zampe, pena una sommossa popolare).



Da quanto mostrato, Ellis sembra tormentato da un passato turbolento che quasi sicuramente influenzerà la narrazione e le esperienze paranomali di cui sarà vittima nel corso del gioco. Laddove l'uso della telecamera rimandi ad Outlast, il fatto di poter sfruttare la torcia per bruciare le entità sovrannaturali incontrate lungo la strada è invece un chiaro riferimento ad Alan Wake - altro videogioco di cui si sente un po' la mancanza - mentre tornare nello stesso posto in un loop senza fine ricorda molto le atmosfere di Silent Hill.