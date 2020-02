Warcraft 3: Reforged, i trucchi per dominare nello strategico di Blizzard 

A volte i videogiochi di strategia in tempo reale sono troppo duri. Ci sono infatti delle partite a cui servirebbe un po’ di spinta extra per arrivare a una buona conclusione... e spesso capita di avere semplicemente voglia di sterminare un’armata nemica con un unico, invincibile peone. Qualunque sia il motivo che vi spinge a usarli, qui di seguito trovate la lista dei trucchi validi sia per il vecchio Warcraft 3: Reign of Chaos sia per il recente remake, Warcraft 3: Reforged .

Per inserire un codice basta premere il tasto Invio per far comparire la finestra della chat, digitare la frase (senza spazi, le maiuscole non contano) e schiacciare di nuovo Invio. Se inserito correttamente, riceverete un messaggio di conferma.

- WhosYourDaddy - Tutte le unità e gli edifici diventano invulnerabili, inoltre le vostre truppe saranno in grado di distruggere quelle nemiche (strutture comprese) con un colpo.

- ISeeDeadPeople - Rivela la mappa e rimuove la nebbia di guerra.

- AllYourBaseAreBelongToUs - Conclude la missione corrente con una vittoria.

- SomebodySetUsUpTheBomb - Conclude la missione corrente con una sconfitta.

- ThereIsNoSpoon - Tutte le unità guadagnano mana infinito.

- GreedIsGood - Ottieni unità d’500 oro e di 500 legno.

- GreedIsGood (#) - Ottieni # di oro e legno.

- KeyserSoze (#) - Ottieni # di oro.

- LeafItToMe (#) - Ottieni # di legno.

- IocanePowder - Velocizza il processo di morte e decomposizione delle unità.

- PointBreak - Disattiva il limite di cibo, permettendo di creare più unità.

- SharpAndShiny - Ottieni tutti i potenziamenti.

- Synergy - Sblocca tutte le voci dell’albero delle tecnologie.

- WhoIsJohnGalt - Rende più veloci gli aggiornamenti.

- WarpTen - Rende più rapida la costruzione degli edifici.

- TheDudeAbides - Diminuisce il tempo di recupero delle abilità.

- RiseAndShine - Imposta il tempo su: mattina.

- LightsOut - Imposta il tempo su: sera.

- DaylightSavings - Passa dal giorno alla notte, interrompe/fa riprende il corso del tempo.

- DaylightSavings (#) - Imposta un determinato tempo.

- StrengthAndHonor - Perdere un obiettivo in modalità campagna non porta più al game over.

- ItVexesMe - Rimuove le condizioni di vittoria.

- Motherland (razza) (#) - selezionate una razza e un numero di missione per passare al rispettivo capitolo della campagna.

