Valheim: i trucchi per dominare nel videogame del momento

Ammettiamolo, i giochi di sopravvivenza non sono proprio pane per i denti di chiunque, specialmente quando sono impegnativi e spietati come Valheim . Ma è qui che entrano in gioco i trucchi , dato che anche i vichinghi più devoti potrebbero voler ricorrere a delle scorciatoie , di tanto in tanto, per divertirsi un po'. Quindi, se stai cercando qualcosa di un po' più rilassante della lotta alla sopravvivenza dura e pura, come la modalità creativa, in questo articolo spieghiamo tutto ciò che dovete sapere sull'abilitazione dei trucchi e sull'uso dei diversi comandi della console disponibili in Valheim .

COME ABILITARE I TRUCCHI - Per cominciare a usare i trucchi e, in generale, la console comandi di Valheim, dovete prima di tutto premere F5, per far comparire la schermata della console. Prima di continuare ad addentrarvi nel mondo dei trucchi, assicuratevi che siano attivi scrivendo “imacheater”. Ricordate che questi codici sono utilizzabili soltanto nella modalità a giocatore singolo e non funzionano nei server multigiocatore.

Per disabilitare i trucchi, basta scrivere una seconda volta “imacheater” nella console comandi.

COME ACCEDERE ALLA MODALITÀ CREATIVA (DI DEBUG) - Se state cercando qualcosa di simile alla modalità creativa di Minecraft, potete provare a digitare "debugmode" nella console: vi darà accesso a quanto di più simile alla suddetta modalità che possiate trovare in Valheim. In modalità Debug, potete premere i seguenti tasti per sbloccare alcune particolari caratteristiche:

- Z: Modalità Volo;

- K: Elimina tutti i nemici nell’area;

- B: Permette di riparare gli oggetti senza un banco da lavoro e di posizionarne quanti e quali oggetti si vuole;

I MIGLIORI TRUCCHI DI VALHEIM

Personaggio



- god – Rende invulnerabili.

- ghost – I nemici to ignoreranno.

- heal – Ripristina tutta la barra della vita.

- puke – Ripristina la fame del personaggio e i valori di default di salute e resistenza.

- pos – Indica la posizione attuale del giocatore.

- hair – Rimuove permanentemente i capelli del personaggio.

- beard – Rimuove permanentemente la barba del personaggio.

- model [0/1] – Cambia il modello del personaggio da maschio a femmina, o viceversa.

- resetcharacter – Ripristina i dati del personaggio.

- raiseskill [abilità] [valore] – Aumenta il livello dell’abilità indicata.

- resetskill [abilità] – Imposta a 0 il livello dell’abilità indicata.

Gameplay

- imacheater – Attiva o disattiva i trucchi.

- freefly – Modalità fotografica libera.

- goto [x,z] – Teletrasporta verso le coordinate indicate.

- exploremap – Esplora l’intera mappa.

- resetmap – Ripristina l’esplorazione della mappa.

- tod [0-1] – Imposta l’ora del giorno. Sia 0 che 1 danno come risultato mezzanotte, mentre 0.5 imposterà l’ora sul mezzogiorno.

- tod -1 – Ripristina l’ora del giorno standard.

- skiptime [secondi] – Manda il tempo avanti.

- wind [angolo 0-360] [intensità 0-1] – Imposta il vento a specifiche angolazioni e intensità.

- resetwind – Ripristina il vento.

- sleep – Manda avanti di un giorno.

- removedrops – Rimuove tutti i drop di oggetti nell’area.

- players [num] – Imposta lo scaling della difficoltà, normalmente basato sul numero di giocatori (0 = reset).

- tame – Addestra tutti gli animali addestrabili dell’area

- killall – Uccide tutti i nemici vicini.

- event [nome] – Comincia l’evento.

- stopevent – Interrompe l’evento in corso.

- setkey [nome] – Imposta una nuova chiave globale.

- resetkeys [nome] – Ripristina la chiave indicata.

- listkeys – Fa comparire una lista di tutte le chiavi globali.

