Valheim: 19 consigli essenziali per cominciare l'avventura norrena

Valheim , videogioco disponibile in versione Accesso Anticipato su Steam e sviluppato da un piccolissimo gruppo di designer indipendenti , è il fenomeno del momento . Capire come sopravvivere alle fredde lande vichinghe può essere difficile e, per aiutarvi, abbiamo raccolto una lista di consigli utili per iniziare nel miglior modo possibile la vostra avventura in terra norrena.

CONSIGLI GENERALI PER LE PRIME ORE DI GIOCO

- È molto facile morire sotto un albero caduto, quindi una volta abbattuto assicuratevi di guardare la direzione in cui cade per esser certi di non trovarsi sulla linea del pericolo.

- È possibile impilare gli oggetti. Per dividere la vostra pila di oggetti, premete semplicemente Maiusc e cliccate su un oggetto per far apparire un menu personalizzato che vi darà la possibilità di formare delle pile come più vi aggrada.

- Per quanto allettante possa essere nuotare attraverso grandi specchi d'acqua, è importante sottolineare che il nuoto consuma la vostra resistenza e, se si esaurisce, inizierete a subire danni e finirete per annegare.

- Non esiste un modo semplice per allenare le vostre abilità: il livello aumenterà semplicemente man mano che eseguirete l’attività in questione.

- Volete creare immagini da cartolina? È possibile rimuovere l'interfaccia di gioco premendo CTRL + F3.

- La selce è uno degli oggetti più importanti di cui avrete bisogno durante le prime ore di gioco, ma dove è possibile trovarla? Potrete scovarla cercando ai bordi dei vari specchi d'acqua che troverete nei biomi di Valheim. La selce è di colore bianco/grigio e ha una forma rettangolare.

- Cercate di crearvi presto uno scudo: giocherà un ruolo importante nella sopravvivenza, dato che è facile essere invasi dai nemici.

- La miglior difesa non è sempre l’attacco, in Valheim: dovrete imparare come parare correttamente i colpi dei nemici.

- Non abbiate paura di ritirarvi! Alcune situazioni possono essere molto più difficili di quanto pensiate inizialmente, perché i nemici possono anche richiamare rinforzi.

- Riponete la vostra arma e portatela sulla schiena premendo R sulla tastiera.

- State esaurendo lo spazio per gli oggetti? Una volta che avrete abbastanza rifornimenti, valutate la possibilità di costruire un carrello per conservare le vostre risorse durante un viaggio. Aumenta lo spazio di altri 18 slot nell'inventario e può essere creato dopo aver scoperto i chiodi di bronzo; richiede 20 unità di legno e 10 chiodi per essere creato (dalla scheda Misc del martello da costruzione). Vale anche la pena sottolineare che il carrello non ha limiti di peso, rendendolo il modo ideale per trasportare minerali pesanti.



COMINCIATE SUBITO A RACCOGLIERE RISORSE - Raccogliere provviste può essere snervate all’inizio, specialmente quando non avete gli attrezzi giusti, ma non temete: sarete in grado di raccogliere sia legno che pietra abbastanza facilmente.



Per raccogliere la legna, prendete a pugni i piccoli alberi o cercate i rami caduti. Per raccogliere la pietra, cercate piccole rocce di colore nero che possono essere trovate in giro un po’ ovunque.

SFRUTTATE AL MEGLIO GLI INDICATORI SULLA MAPPA - Per posizionare gli indicatori sulla mappa, per prima cosa, apritela premendo il tasto M della tastiera. Una volta aperta, fate semplicemente clic su una delle cinque diverse icone che si trovano nell'angolo in basso a destra. Con l'icona selezionata, basta fare doppio clic sull'area della mappa che si desidera contrassegnare per creare un indicatore – che puoi quindi rinominare a piacimento.

Per cancellare un indicatore è sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse per eliminarlo dalla mappa.

COSTRUITE UN LETTO E UN FALÒ - Ora che avete costruito le fondamenta della vostra nuova base, è tempo di chiamare ufficialmente questo posto casa, impostandolo come punto di spawn per quando ricaricherete il mondo – o per quando, sfortunatamente, andrete incontro alla morte.

Per fortuna, creare un punto di spawn è facile: tutto ciò che dovrete fare è creare un letto e un falò. Dopo aver costruito e posizionato entrambi questi oggetti nella vostra base, dormite nel letto per creare un nuovo punto di spawn.

Sfortunatamente potrete avere un solo punto di spawn attivo in ogni momento, quindi se avete costruito diversi campi base, assicuratevi di scegliere con saggezza quale attivare. Inoltre, il letto sarà anche un ottimo modo per saltare le notti buie ed estenuanti.

PRENDETEVI CURA DELLE VOSTRE COSE - Durante la fase di accesso anticipato di Valheim sarete in grado di riparare la tua attrezzatura senza spendere un soldo! Ora non avete scuse: non lasciate mai le armi danneggiate per paura di esaurire le risorse.

APPROFITTATE DELLE COSTRUZIONI IN ROVINA - Non ignorate quei vecchi edifici distrutti che trovi nei diversi biomi di Valheim: una volta creato un martello, posizionate semplicemente un banco da lavoro nelle vicinanze. Ora equipaggiate il martello e usate il pulsante centrale del mouse per distruggere l'edificio, pezzo dopo pezzo. È un ottimo modo per ottenere risorse con uno sforzo minimo o nullo.

IL PREZZO DELLE CANNE DA PESCA - A differenza di altri survival, le canne da pesca non possono essere fabbricate in Valheim. Dovrete invece far visita a un mercante di nome Haldor, che può essere trovato solo nel bioma della Foresta Nera.

AUMENTATE IL PESO MASSIMO TRASPORTABILE - Avete bisogno di più spazio nell'inventario? Purtroppo abbiamo una brutta notizia: al momento non è possibile. Tuttavia, potete acquistare l'oggetto Megingjord da Haldor il Mercante, per ben 950 monete d'oro. Questo strumento vi consentirà di aumentare il peso trasportabile da 300 a 450: vale i soldi che costa!

SCONFIGGETE IL PRIMO BOSS PER COSTRUIRE UN PICCONE - Per creare un piccone a Valheim, dovrete prima acquisire una serie di materiali che possono essere ottenuti solo sconfiggendo il primo vero boss del gioco, Eikthyr.

Sconfiggere Eikthyr dovrebbe essere un compito abbastanza facile ma, com’è facile immaginare, affrontare il primo boss può essere snervante e richiederà alcune ore di preparazione prima di potersi lanciare nella mischia. Prima di affrontare Eikthyr, vi consigliamo di indossare un'armatura di cuoio, uno scudo e un'ascia / un coltello di selce. Tutti questi articoli richiedono i seguenti materiali: pelli di cervo, scarti di cuoio, selce, pietra e legno. Anche uccidere i cervi è fondamentale, poiché avrete bisogno di due teste di cervo per evocare il potente Eikthyr.

Dopo aver sconfitto Eikthyr, riceverete una o più corna dure. Queste possono essere usate per sbloccare il vostro primo piccone, da creare usando un banco da lavoro di livello 2 o superiore.



