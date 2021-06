Twilight Struggle, un gioco da tavolo per rivivere la tensione della Guerra Fredda

Nuovo appuntamento con La Storia sul Tavolo , la video rubrica mensile in cui Riccardo Masini (membro della Società Italiana di Storia Militare, nonché YouTuber e scrittore di libri e articoli sul gioco di simulazione) ci racconta un evento storico e ci suggerisce come riviverlo attraverso wargame e giochi da tavolo. Per il decimo episodio, parliamo di uno dei conflitti che ha segnato maggiormente la storia contemporanea: la Guerra Fredda .

Nel giugno del 1948, il mondo si stava a poco a poco riprendendo dall’immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Intere regioni del continente europeo erano ridotte a poco più di un cumulo di macerie, teatro di incredibili devastazioni, con la popolazione ridotta alla più assoluta miseria. Poche terre erano state martoriate come la Germania, che certo portava sulle sue spalle la responsabilità principale del conflitto, ma adesso appariva una nazione del tutto allo sbando. E, in più, uno dei primi campi di battaglia di una nuova guerra, combattuta non con le armi ma con mezzi molto più subdoli: la Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Tutto ebbe inizio, come era ovvio, dalla capitale della nazione che un tempo aveva fatto tremare l’intero continente. Berlino si ritrovava divisa in settori affidati alla gestione delle quattro grandi potenze vincitrici (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica). Ma ben presto Stalin decise di fare della città un esempio per tutta l’Europa e la strinse d’assedio, tagliando ogni rifornimento via terra e interrompendo tutte le forniture idriche ed elettriche.

Per evitare di essere costretti ad abbandonare i propri settori, con tutte le terribili ripercussioni sul proprio prestigio geopolitico globale, gli alleati occidentali decisero di compiere un gesto ai limiti del possibile: avrebbero rifornito i Berlinesi di cibo, medicinali e combustibile unicamente per via aerea. Lo sforzo fu titanico, un’impresa logistica senza precedenti… ma nonostante i molti incidenti e i tentativi di sabotaggio sovietici, in poco più di un anno Stalin fu costretto a cedere, togliendo il blocco e riaprendo i corridoi di rifornimento alla città.

Gli Stati Uniti e i loro alleati avevano vinto solo il primo round di quella pericolosa partita, sempre in bilico tra scontro politico e conflitto armato, che sarebbe stata la Guerra Fredda. Una partita che oggi possiamo giocare anche noi, tra eventi e colpi di scena, con Twilight Struggle!

