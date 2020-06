Tra grattacieli da costruire e colonie spaziali da difendere, due giochi mobile per mettere alla prova l'ingegno

Nel 2019 sono usciti più di 10mila titoli per PC solo su Steam, il negozio online più grande e diffuso al mondo. Se pensiamo ai videogame mobile, il numero delle nuove uscite annuali arriva senza grossi problemi a sei cifre. Difficile quindi riuscire a categorizzare i videogiochi, anche considerando che una buona percentuale di giochi mobile sono cloni spudorati di prodotti di successo.

Oggi parliamo di due videogame per cui non è immediato trovare una categorizzazione standard. Prodotti interessanti, quindi, che sfuggono alle etichette più comuni, mostrando quanto il mondo dei giochi per smartphone e tablet sia spesso anche una frontiera per i giochi più originali e "sperimentali".

HIGH RISE - Siete impazziti per Threes! o 2048? Ecco, High Rise è della stessa razza, un puzzle game di quelli che ti fanno giocare e rigiocare per il solo gusto di arrivare a un traguardo di punti più alto. Esattamente come in Threes!, che è sicuramente una fonte di ispirazione per High Rise, il segreto è capire le regole di base del gioco e dei suoi moltiplicatori. Qua dovrete piazzare dei cubetti colorati su una griglia quadrata in modo da mettere vicini quelli dello stesso colore. Due cubetti gialli si uniscono in un parallelepipedo alto due cubi. Se ci mettete vicino un terzo cubetto del medesimo colore, si uniranno salendo di un piano. E così via fino a costruire il grattacielo più alto possibile.

Il guaio è che i posti sulla griglia sono limitati, quindi dovrete sudare sette camice virtuali per riuscire a evitare di congestionare la griglia avvicinando cubi di colore diverso e incompatibile. Proprio come in Threes!, in High Rise bisogna arrivare a uno stato Zen. Non si gioca “ragionando” con l’emisfero razionale, ma con quello più istintivo che, una volta apprese le regole, ti fa intuire al volo che quel pezzo mezzo giallo mezzo azzurro va piazzato là e non qui per ottenere l’effetto migliore.

High Rise è disponibile per Apple e Android (noi l'abbiamo provato su Google Pixel 4), e scaricarlo non costa nulla – così potete provarlo e capire se fa per voi. Quando inizierete una nuova partita, dovrete vedere un video pubblicitario – se volete rimuoverlo, basta procedere all’acquisto della versione ADV-free che costa poco più di un euro.

2112 TD - Il "TD" del titolo sta per Tower Defense, che – parlando di generi – è una sottocategoria degli strategici nata proprio su schermi mobile touch. Visto che collegare un mouse all’iPhone è ben poco pratico e peraltro impossibile, i designer di videogame strategici hanno dovuto cambiare le regole dei videogame di guerra per adattarle agli schermi touch.

Quindi, niente folle di unità da spostare freneticamente su uno schermo molto più piccolo di quello del PC e con i “ditoni” al posto del più preciso mouse, ma un sistema nuovo in cui i nemici arrivano seguendo un certo percorso e i generali digitali devono approntare le difese per massacrarli prima che tocchino la base, ultimo baluardo del giocatore. Di giochi del genere ce ne sono moltissimi – se non li avete mai provati, vi consigliamo di provare i vari Kingdom Rush, probabilmente tra i più riusciti nella storia dei videogame touch.

2112 TD merita però la vostra attenzione perché offre una sfida assai elevata e delle meccaniche particolarmente astute. Siamo nel futuro dell’umanità (il 2112 è l’anno) e siete chiamati a difendere le colonie terrestri sparse per lo spazio profondo. Gli alieni però non attaccano come nei film di fantascienza, dal semplicistico Independence Day al più stuzzicante Edge of Tomorrow. Qua si mettono in fila indiana e sfilano davanti alle vostre torrette mitragliatrici e lanciafiamme. Stupidi come dei lemmings, ma numerose come le cavallette.

Dovrete quindi studiare gli avversari, i percorsi possibili e creare la miglior e più calda accoglienza che il vostro armamentario vi permette. Ci sono anche degli aiutini a tempo, come delle barriere che potete alzare nei momenti più critici oppure dei bombardamenti da alta quota per ridurre il numero degli alieni. Come dicevamo, 2112 TD è un gioco più difficile della media e richiede una pianificazione certosina. Anche il miglior generale da tower defense deve però mettere in conto che perderà la partita diverse volte, ma fa parte anche questo del percorso di crescita: infatti, anche se sconfitti, accumulerete punti esperienza per acquistare nuove torrette, armi e potenziamenti e, prima o poi, fargliela vedere a quel dannato alieno.

Costa circa 2 euro, non contiene nessun tipo di microtransizione o microacquisti, ed è disponibile per Android (noi l'abbiamo provato su Provato su Honor 20) e iPhone.

