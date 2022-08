Stray: storia di un gatto cyberpunk

L’avventura narrativa realizzata dalla software house francese BlueTwelve Studio e pubblicata da Annapurna Interactive ci fa vestire i panni, o meglio, il pelo di un simpatico gatto che, suo malgrado, si trova intrappolato in una città sotterranea abitata da robot, macchine e strani batteri mutanti.

Se l’obiettivo finale del gioco è tornare in superficie, in realtà l’avventura diventa anche un viaggio di scoperta, tra ricordi e identità, ambientato in una curiosa e affascinante città cyberpunk.

Nel nostro album fotografico c’è spazio dunque per le due anime di Stray

quella più avventurosa ed esplorativa

: quella in cui, semplicemente, il protagonista è un gatto che fa le cose da gatto, ma anche, che rende giustizia a luci a neon, creature bizzarre e architetture affascinanti.

Per creare la sua città in rovina, infatti,

BlueTwelve Studio si è ispirata alla Città murata di Kowloon

, un insediamento nella regione di Hong Kong passato alla storia come il centro abitato con la più alta densità abitativa del mondo.