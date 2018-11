Mondo FUT - Dopo il “sonic boom” è tempo di “kouliba boom”!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA La nostra Serie A ritorna protagonista nella Squadra della Settimana numero 32 preparata da EA. Il modulo è il classico 3-4-3 e le sorprese, come sempre, non mancano! In porta troviamo una primizia assoluta, il giovane portiere del Paris Saint-Germain Alphonse Areola (82) . Dopo aver messo in panchina il titolare Trapp (82) , la promessa francese proveniente dall'Accademia del PSG si avvia a diventare il perno della squadra parigina per i prossimi anni. In questa versione Areola conferma di avere delle potenzialità a una cifra relativamente bassa: circa 16.000 crediti. Da comprare se si è fan del PSG oppure se si vuole fare una formazione made in France. Il trio difensivo è composto da Koulibaly (87) , Moses (84) e Mandi (82) : dei tre, il più forte è il centrale del Napoli di Sarri. Il senegalese offre forza fisica, gioco aereo, acume tattico e tackle in quantità industriale a un prezzo relativamente economico: circa 130.000 crediti. Il nigeriano del Chelsea ha tutte le qualità per dominare la fascia: velocità, potenza, dribbling e resistenza a un prezzo interessante, circa 60.000 crediti. L'algerino Mandi del Betis, invece, non entusiasma più di tanto: è utile per qualche Sfida Creazione Rosa e poco altro. Costa circa 15.000 crediti.

Il cuore del centrocampo è tutto tedesco con l'improbabile coppia formata da Marco Reus (87) e Lukas Podolski (83) supportata sulle fasce dal fenomeno della Lazio Milinković-Savić (88) e dalla stelle francese del Marsiglia Thauvin (87). Il campione sfortunato del Borussia Dortmund (ex testimonial di FIFA 17) quando è in salute è praticamente immarcabile: tecnica sopraffina, passaggi immaginifici, tiri con traiettorie impossibili e dribbling d'autore valgono ampiamente gli oltre 300.000 crediti necessari per acquistarlo. Lukas Podolski, ex grande promessa del calcio tedesco con un passato fugace tra le fila dell'Inter, ha ritrovato gioia e serenità nel campionato giapponese con il Vissel Kobe: bastano 25.000 crediti per un centrocampista capace ancora di fare la differenza in FUT grazie a un sorprendente coefficiente “bestia”. Della nuova versione di Milinković-Savić non c'è molto da aggiungere se non il prezzo di partenza: 300.000 crediti. Della stellina del Marsiglia, oltre al prezzo – circa 90.000, non possiamo che esaltarne le doti di ottimo palleggiatore e di gran passatore. Non costa poco ma cross precisissimi e tiri dalla media distanza sono garantiti.



In attacco di fenomeni veri non ce ne sono: Lacazette (86), Uth (85) e Moreno (83) sono dei buoni giocatori con caratteristiche e prezzi diversi. Il francese dell'Arsenal offre buona velocità, molti dribbling, gioco aereo e una discreta fisicità a un prezzo, più o meno, di 145.000 crediti. Il centravanti dell'Hoffenheim, invece, costa molto meno (22.000 crediti) e piace per la potenza del suo tiro mancino e il fiuto del gol in area di rigore. Il bomber spagnolo dell'Espanyol sembra essere la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di una punta capace di far gioco e dettare i tempi degli inserimenti dei centrocampisti: due ottimi piedi, buon tiro e discreta fisicità per meno di 20.000 crediti. Non male, vero?



In panchina segnaliamo il nigeriano Musa (81), l'iraniano Jahanbakhsh (81), il danese Fischer (81) e lo scozzese Russell (78). Il primo impressiona per la velocità e dribbling (36.000 crediti), il secondo per il tiro e il controllo di palla (12.000 crediti), il terzo per la pura tecnica (11.000 crediti), il quarto per la capacità di saltare l'uomo e per la forza fisica (10.000 crediti).