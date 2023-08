Pikmin 4, le dritte per iniziare al meglio l'avventura

Guide e trucchi per accompagnare le graziose creature create da Nintendo per il nuovo gioco strategico in esclusiva per Switch

Sebbene il quarto capitolo della serie sia stato reso più accessibile per quel che riguarda la difficoltà generale, mettendo in pratica i nostri consigli potrete completare l’avventura in maniera ancora più agevole.

UN AIUTO DA OCCIN Anche se può sembrare un semplice cane, Occin è in realtà un alleato tuttofare che vi potrà aiutare in vari modi durante le missioni della campagna principale. Oltre a eseguire i vostri ordini, l'animaletto permette di trasportare velocemente i pikmin in giro per lo scenario, ma sarà anche in grado di scavare buche, raccogliere oggetti e lanciarsi contro i nemici durante i combattimenti.

Dopo aver completato una missione potrete spendere i punti ottenuti per addestrare Occin, così da potenziare alcune delle sue abilità per trasportare un maggiore numero di unità o per dargli la possibilità di imparare a nuotare per attraversare i corsi d’acqua. Il potente fiuto del vostro cucciolo vi sarà utile anche per scovare i pikmin dispersi, oppure quelli di uno specifico colore.

SUONATE LA CARICA In Pikmin 4 vi capiterà spesso di dover affrontare creature di ogni genere, dalle rane agli insetti, ma dovrete fare la massima attenzione per non subire perdite. Innanzitutto, se possibile evitate ogni genere di scontro, in alternativa assicuratevi che durante i combattimenti i vostri pikmin abbiano il supporto di Occin per sconfiggere rapidamente gli avversari.

Il consiglio che possiamo darvi è quello di acquistare un corno per mandare rapidamente all’attacco il vostro esercito in miniatura, anche se potrete sfruttare questo oggetto pure per velocizzare altre azioni come la raccolta di oggetti e risorse. Per sconfiggere velocemente i nemici ricordate di sfruttare i pikmin di ghiaccio che, grazie alla loro abilità speciale, potranno congelare le creature ostili.

RIAVVOLGERE IL TEMPO NON È PECCATO Pikmin 4 è l’episodio della serie più semplice da giocare, tuttavia, non sempre riuscirete a completare una missione entro il tempo limite, o ancora peggio, senza nessuna perdita tra le fila delle vostre reclute. Gli sviluppatori hanno ideato una funzione opzionale molto utile e adatta ai neofiti, che permette ai giocatori di riavvolgere il tempo e ottenere una seconda possibilità in caso di fallimento.

Per attivarla non dovrete fare altro che mettere il gioco in pausa e selezionare l’opzione "Riavvolgi" per ripristinare un punto di salvataggio precedente, così da impedire ai vostri pikmin di venire sconfitti in battaglia o per portare a termine gli obiettivi prima che scada il tempo.

VIVA IL MULTITASKING A differenza degli altri capitoli della serie, Pikmin 4 è meno rigido quando si tratta di completare le missioni nel minore tempo possibile. Ciononostante, farete bene a cercare di completare tutti gli obiettivi velocemente per ottenere dei bonus molto utili, e per riuscirci dovrete gestire al meglio le vostre mosse.

In poche parole, dovrete ottimizzare i tempi ordinando ai vari gruppi di pikmin di compiere tutte le azioni necessarie per soddisfare gli obiettivi delle missioni, ma anche per raccogliere risorse utili per creare nuove reclute e recuperare i tesori nascosti nello scenario. Avrete anche la possibilità di impostare dei comandi rapidi e assegnare a ciascuno pulsante un’azione specifica, così da non perdere troppo tempo aprendo i menu o impartendo ordini singoli ai vari pikmin.

OGNI PIKMIN HA LA SUA UTILITÀ Nel corso dell’avventura vi imbatterete in tante tipologie di pikmin, ciascuna contrassegnata da un colore diverso. Alcune di queste creature saranno piuttosto rare e di conseguenza andranno protette a ogni costo, come nel caso di quelle di ghiaccio e le varianti pesanti.

Ci sono poi pikmin resistenti al fuoco (rossi), in grado di respirare sott’acqua (blu) e capaci di emettere luce (iridescenti) durante le missioni notturne; dunque, ognuno di essi sarà utile in specifiche situazioni e toccherà a voi sfruttarli al meglio. Ricordatevi comunque di recuperare i resti dei nemici sconfitti per generare più reclute, evitando quindi il rischio di rimanere a corto di pikmin.

LE RISORSE E I PERICOLI DEL SOTTOSUOLO Oltre alle missioni che si svolgono in superficie, Pikmin 4 offre la possibilità di esplorare alcune caverne che funzionano esattamente come dei classici dungeon. All’interno di queste zone sarà possibile trovare tesori piuttosto rari, un gran numero di risorse e anche naufraghi da salvare e rintracciare con l’ausilio del rivelatore.

Il tempo nel sottosuolo scorrerà molto più lentamente, quindi non dovrete preoccuparvi di completare il dungeon velocemente, anche se correrete il rischio di incontrare nemici particolarmente pericolosi a cui dovrete invece prestare molta attenzione. Se la caverna dovesse rivelarsi troppo difficile da portare a termine non preoccupatevi, poiché potrete sempre ritornare in superficie e provare a completarla un’altra volta.