God of War, come scovare il tesoro perduto di Brok e Sindri

A quanto pare, la mappa inclusa nella Collector’s Edition e nella Stone Mason’s Edition di God of War non erano oggetti messi lì solo per bellezza… se avete appena recuperato l’ultimo capitolo della saga di Kratos dopo l'uscita su PC, o se ancora manca alla vostra collezione questo ultimo tesoro, questa guida fa proprio al caso vostro!

Le rune con cui è decorata la mappa possono essere tradotte, formando una sorta di mappa del tesoro. Lo scritto nell’angolo in alto recita: "Gli eccelsi fabbri Brok e Sindri hanno viaggiato per tutte le terre di Midgard per creare questa grande mappa per Faye un misterioso tesoro fu scoperto nello spazio tra questi luoghi al termine del viaggio sfortunatamente per i fratelli la posizione fu dimenticata all’istante Brok ritornò sui suoi passi e incolpò Sindri per aver perso il tesoro Sindri ritornò sui suoi passi ma chiaramente era stata colpa di Brok se non erano riusciti a trovare il tesoro e nessuno dei due fratelli ha più rivolto parola all’altro da allora".

Ci sono anche altre rune presenti lungo il Serpente che circonda la mappa, e possono essere tradotte come segue: "Per rivelare il grande tesoro, stai all’interno del cerchio dorato e punta lo sguardo verso il Tempio di Tyr. Adesso guarda il braciere sinistro, quindi di nuovo il Tempio di Tyr. Guarda il braciere destro, quindi di nuovo il braciere sinistro. Dopo aver guardato il braciere sinistro, torna a guardare il Tempio di Tyr. Adesso guarda il pavimento in basso, quindi il braciere destro, quindi il braciere sinistro, infine torna a guardare il Tempio di Tyr per rivelare il tesoro perduto".

Sui lati della mappa sono indicati i passi di Brok e Sindri. Utilizzando la bussola si può tracciare il loro percorso lungo la mappa, quadrante dopo quadrante.

- Partendo dal cerchio in fondo a sinistra, Brok ha seguito questo percorso: cinque volte nord, sei volte est, quattro volte nord, sette volte est, due volte sud, una volta est, cinque volte sud, quattro volte ovest – terminando il suo viaggio alla sinistra della torre di Muspelheim.

- Partendo dal cerchio in alto a destra, Sindri ha seguito questo percorso: due volte ovest, due volte sud, una volta ovest, cinque volte sud, due volte est, cinque volte sud, tredici volte ovest, due volte nord, due volte est, una volta sud, due volte est, due volte nord – terminando il suo viaggio alla destra della torre di Muspelheim.

- Il cerchio dorato menzionato nel testo di cui sopra è sopra la Torre di Muspelheim (alla quale si accede andando dietro alla statua di Thor).

Per ottenere il tesoro, piazzatevi nel cerchio dorato e guardate (senza effettuare lo zoom) questi punti nell’ordine che segue, spostando rapidamente la telecamera da uno all’altro:

- Tempio di Tyr, Braciere Sinistro, Tempio di Tyr, Braciere Destro, Braciere Sinistro, Tempio di Tyr, Pavimento, Braciere destro, Braciere Sinistro, Tempio di Tyr.

Eseguendo la procedura correttamente si sentirà un gong, e uno Squarcio dei Regni apparirà di fronte a voi, permettendovi di ottenere il pomo Manico proibito del tempo, che aggiunge otto punti alla forza e sei alle altre statistiche, aggiungendo anche un’onda d’urto al termine della combo di attacchi leggeri!

