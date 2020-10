Genshin Impact, come cominciare alla grande nel videogioco free-to-play del momento

Genshin Impact è un gioco free-to-play vastissimo, che combina elementi di esplorazione à la The Legend of Zelda: Breath of the Wild a meccaniche gacha che permettono di sviluppare la propria squadra di eroi. In questa breve guida raccogliamo alcune dritte molto utili per sviluppare abitudini che vi permetteranno di trarre il meglio dall’esperienza del gioco di ruolo realizzata dai cinesi di MiYoHo .

NON SPERPERATE I SOLDI! - Non vogliamo risultare troppo categorici: spendete pure i soldi che volete, ma ricordatevi che spesso non sono una risorsa essenziale per progredire nel gioco. Grazie alla combinazione di Fato che il gioco vi garantisce (10 al livello 5, altri 10 al livello 10, più altri di tanto in tanto), personaggi ottenuti naturalmente mano a mano che si avanza e potenziamenti facili da ottenere, spesso potrete evitare di spendere denaro: accumulatelo per quando vi servirà davvero e non abbiate fretta di rompere il salvadanaio.

POTENZIATE I MEMBRI DELLA VOSTRA SQUADRA - Praticamente tutti i personaggi che troverete sono validi, quindi quando troverete quelli che piacciono di più potrete impegnarvi per svilupparli a dovere. Nel menu dei personaggi, selezionate l’opzione per salire di livello – un’operazione rapida fino al livello 20, ma da lì avrete bisogno di farli Ascendere (opzione che si sblocca al livello di Avventuriero 15).

I primi livelli costano un po’ di Mona (una delle risorse più comuni del gioco) assieme ad altri elementi facilmente reperibili. L’ascensione invece richiede ingredienti più rari, che variano a seconda del personaggio. Giocando normalmente finirete per accumularli abbastanza in fretta; quando raggiungerete il livello di avventuriero 15 potreste trovarvi con già le risorse a disposizione per far evolvere un personaggio o due. È del tutto fattibile portare quattro personaggi al livello 40 (il massimo, allo stato attuale) senza spendere neanche un soldo.

POTENZIATE LE ARMI - Così come i personaggi, anche le armi possono salire di livello e diventare più forti. È di certo più comodo scovare un equipaggiamento raro, ma potete ovviare all’assenza di fortuna potenziando (almeno) un’arma per personaggio. Per farlo utilizzate i materiali consigliati nel menu di potenziamento dell’arma – che vi indica il modo più efficiente per compiere il processo! Per accumulare le risorse, dovrete raccogliere in giro per il mondo e/o distruggere le armi che non utilizzate.

SBLOCCATE I TELETRASPORTI E LE STATUE - Sparsi nel mondo troverete teletrasporti e statue da attivare: sono segnalate sulla mappa anche prima di averle visitate, quindi è solo questione di raggiungerle. Otterrete dei punti esperienza all’attivazione e potrete contare su uno strumento utilissimo per i vostri viaggi rapidi (teletrasporti) e uno in grado di curare i vostri eroi e donarvi ricompense, a patto di ricordarvi di visitarlo, di tanto in tanto (statue).

RECLAMATE LE RICOMPENSE DELL’AVVENTURIERO - A Mondstadt c’è un mercante in grado di assegnarvi le missioni giornaliere – vedi sotto – e di consegnarvi le ricompense della gilda degli avventurieri: passate a salutarla almeno una volta al giorno (o più, se salite di livello). Ogni volta che aumenterete il vostro grado di avventuriero vi ricompenserà con una manciata di risorse utili.

COMPLETATE LE MISSIONI GIORNALIERE - Assieme a queste ricompense, il mercante vi assegnerà delle missioni che potrete completare nel corso del giorno. Anche queste vi porteranno ad accumulare punti esperienza e oggetti utili: non mancatele, se potete!

RECLAMATE I TROFEI - Il gioco non si preoccuperà molto di farvelo notare, ma ci sono centinaia di piccole sfide da completare: le trovate nel menu dei trofei. Ognuna di queste, al completamento, vi farà guadagnare risorse utili – e non importa neppure sbirciare troppo spesso la lista; quando vedrete un punto esclamativo sull’icona del menu, significherà che avete qualcosa da ritirare.

UTILIZZATE ATTACCHI ELEMENTALI - Ogni eroe ha i suoi attacchi elementali, in grado di danneggiare gravemente i nemici con la giusta debolezza. Combinare due elementi diversi può portare a risultati ancora più devastanti!

APRITE I FORZIERI! - I forzieri contengono risorse e sconfiggere i nemici/risolvere i rompicapo necessari a ottenerli vi farà guadagnare anche punti esperienza. Se ne notate uno vale di sicuro la pena prendersi una piccola pausa dalle missioni per capire come aprirlo.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!