Dungeon and Puzzles: l'esplorazione diventa un rompicapo

Di umide segrete piene di goblin e beholder ne abbiamo viste decine di migliaia nella nostra carriera di videogiocatori, e sappiamo benissimo che si finisce sempre a scambiare fendenti o lanciare fireball contro mostri di ogni tipo e taglia. Dungeon and Puzzles , però, ha una lettura originale rispetto a molti giochi di ruolo che ci hanno fatto visitare, per l'appunto, dei sotterranei.

L'eroe protagonista del gioco deve affrontare una serie sconfinata di stanze: purtroppo per voi, però, questo eroe segue delle regole molto ferree. Quando inizia a camminare verso una direzione, non può fermarsi o modificare la traiettoria finché non arriva a un ostacolo o alla parete opposta. Questa sua peculiarità è alla base dei puzzle intelligenti e astuti di Dungeon and Puzzles, perché dovrete capire come sfruttare tavoli, sgabelli e persino i mostri stessi per creare un percorso che vi permetta di uccidere tutti i nemici e arrivare alla porta per il livello successivo.

Magari bisogna aspettare per decapitare quel cavaliere nero, e "usarlo" come sponda per fermarsi dove abbiamo bisogno e raggiungere quel blob verde, che altrimenti non potremmo avvicinare e sezionare con la nostra spadona a due mani. Oppure, decidere se usare uno dei diversi oggetti che troveremo in giro - per esempio, arco e freccia - per colpire i nemici da lontano, o creare dei punti "di fermata" scagliando la freccia in un punto particolare.

IGN

I primi livelli spiegano un po' le regole del gioco, ma già dal decimo bisogna usare un bel po' di materia grigia per escogitare il percorso per arrivare a destinazione lasciandosi alle spalle solo cadaveri di nemici. Per fortuna, i nemici non rispondono ai nostri attacchi, quindi dovremo preoccuparci solo di trovare la strada giusta e la sequenza migliore con cui affettarli o fiocinarli.

IGN

Ogni gruppo di livelli aggiunge qualche piccola novità, come per esempio il già citato arco o lo scudo che consente di "spingere" nemici e oggetti per modificare la disposizione della stanza. E questa ricchezza di oggetti rende ancora più complicato e sfizioso trovare la soluzione!

Il gioco è disponibile per iPhone/iPad. Lo abbiamo provato su iPhone 12 Pro, ma è anche disponibile su Steam e Switch.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!