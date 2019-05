Team Sonic Racing: l'icona di Sega torna in un racing da giocare con gli amici

LA NOSTRA RECENSIONE 17 maggio 2019 14:54 Team Sonic Racing: lʼicona di Sega torna in un racing da giocare con gli amici Sumo Digital presenta lʼalternativa a Mario Kart e Crash Team Racing ispirata ai personaggi della popolare saga di Sonic

In un periodo di notevole fermento per il genere dei racing arcade, Team Sonic Racing arriva a ridosso dell'attesissimo Crash Team Racing: Nitro-Fueled, principale e agguerritissimo rivale per il titolo Sega. Nonostante tutto, però, la produzione sviluppata da Sumo Digital può contare su diverse frecce nel suo arco.



La struttura di gioco è quella già utilizzata negli episodi precedenti, una formula riconducibile alla serie Mario Kart ma sfruttando i personaggi di Sonic the Hedgehog. Il risultato è un racing arcade decisamente solido e spassoso impostato sulla cooperazione, che avviene in maniera intelligente e ben congegnata.

Le modalità a disposizione sono numerose: la campagna principale è certamente una delle più importanti ed è possibile affrontarla anche insieme agli amici, affrontando una serie di gare singole o mini campionati a punti, con diverse variabili da tenere in conto. Si tratta di veri e propri modificatori ispirati più o meno direttamente ad altri capisaldi del genere, Burnout e Need for Speed in primis. Per quanto simile a un lungo tutorial, la campagna è comunque interessante e include diversi livelli di dificoltà, che premiano il giocatore con stelle bonus e chiavi aggiuntive per sbloccare elementi esclusivi.



Il numero di oggetti a disposizione per modificare le vetture è davvero cospicuo, con il giocatore che potrà sbloccarli tramite un "distributore di palline" che ricorda quelli in voga negli anni '80. Ogni oggetto avrà dei pro e contro che spingono a riflettere prima di applicare una modifica anche in base alla tipologia di gara che dovrete affrontare.

I personaggi sono suddivisi in tre categorie: Velocisti, Tecnici e Potenti. I Velocisti possono creare una sorta di scudo protettivo durante gli sprint/derapate e corrono come pazzi. I Tecnici possono attraversare per un breve periodo aree normalmente rallentanti come pozze di lava, mentre i Potenti sono in grado di distruggere gli ostacoli senza subire conseguenze, scoprendo al contrario eventuali scorciatoie.



Queste diversificazioni assumono particolare valenza nella modalità cooperativa, sia che decidiate di giocare con l’IA che al fianco di altri giocatori in carne e ossa. L'effetto scia di ogni partecipante è ben visibile sulla pista e si può utilizzare per ottenere una spinta chiamata "effetto elastico", mentre correrndo radenti a un compagno nei guai potrete aiutarlo con una vigorosa spinta. Come in altri titoli simili, potete anche donare e ricevere gli oggetti in gara, rinsaldando ancora di più il concetto di gioco di squadra.

Sfortunatamente, però, nonostante gli sforzi di Sumo Digital il gioco soffre di una scelta stilistica poco sobria che rende difficile distinguere i vari potenziamenti, noti come Wisp. Il design delle piste, basato principalmente su derapate galvanizzanti, deve fare i conti con colori iper-saturi, sbuffi d'aria, riflessi abbaglianti e pavimentazioni trasparenti che rendono il comparto grafico non adatto a tutti. Anche a livello di varietà, i circuiti sono qualitativamente inferiori rispetto ai capitoli precedenti, con un design che non va al di là di qualche semplice scorciatoia. Tecnicamente il gioco si difende bene, con 60fps granitici su PS4 Pro, ma nulla che possa lasciarci a bocca aperta dopo aver visto i "miracoli" raggiunti da un titolo come Mario Kart 8 su una console decisamente meno potente come Switch.



Nonostante l'attesa, dunque, l'interesse attorno a Team Sonic Racing si sgonfia dopo poche sessioni di gioco, calando probabilmente un po' troppo in fretta. Sebbene la qualità complessiva sia comunque elevata, manca quel guizzo decisivo che possa distinguerlo da altre produzioni nel complesso più complete e invitanti.