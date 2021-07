Mario Golf: Super Rush, di corsa in buca con il nuovo videogame per Switch

Dall'ultima apparizione di Mario sui verdi campi da golf di Nintendo sono trascorsi più o meno sette anni (Mario Golf: World Tour venne pubblicato nel lontano 2014 per 3DS): da allora l'idraulico più amato e famoso del pianeta si è dedicato con successo ad altri sport (giochi olimpici, kart e tennis su tutti). Mario Golf: Super Rush è il primo gioco della serie golfistica ad approdare su Nintendo Switch per merito di Camelot , il team di sviluppo che ha realizzato lo spassoso Mario Tennis Aces.

CON IL JOY-CON IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO - Dopo averci fatto andare in buca con il Wii Remote nel lontano 2006, questa volta Nintendo ci riprova con i Joy-Con di Switch: per il putt o per andare sul green, infatti, basta impugnare il controller come se fosse una vera mazza da golf (i laccetti vanno sempre indossati!) e Mario, Luigi, Yoshi e compagnia bella si divertiranno a replicare il movimento (lo swing) del giocatore.

Con il sistema di controllo basato sul movimento, Mario Golf: Super Rush ha davvero una marcia in più: è possibile, comunque, giocare in modo tradizionale. Rispetto agli episodi precedenti della serie, Camelot ha optato per semplificare ancor di più le dinamiche di gioco ed è davvero molto difficile finire in un bunker di sabbia o contro un ostacolo. È possibile imprimere una serie di effetti alla pallina (top spin e backspin oltre a “curve” in stile baseball), mentre il putt richiede una buona lettura e interpretazione dei green (si possono usare il telemetro e l'altimetro).

Non mancano poi i tiri speciali che permettono di colpire con maggiore potenza la pallina e soprattutto di utilizzare qualche effetto speciale (è possibile nascondere la buca agli avversari). Ogni personaggio ha un proprio stile di gioco e parametri (Potenza, Resistenza, Velocità, Controllo e Spin): il roster è composto da sedici elementi appartenenti al mondo del Regno dei Funghi (a cui si aggiunge il proprio Mii). Per padroneggiare al meglio green e tiri speciali non perdete la nostra guida dedicata.

UN'AVVENTURA SUL CAMPO DA GOLF - La grande novità di Mario Golf: Super Rush si chiama Avventura Golf, una modalità storia/avventura con qualche elemento ruolistico che richiama alcuni vecchi episodi della serie. Il protagonista assoluto è il proprio Mii (se non ce l'avete, dovete crearlo!) che si trova a gareggiare contro due amici/rivali. Le sfide proposte dagli abitanti del Regno dei Funghi sono divertenti (ci sono numerosi richiami e citazioni al mondo Nintendo) e sfruttano in modo sapiente un po' tutte le modalità di gioco implementate dal team di sviluppo: si va dalle classiche 18 buche tradizionali fino allo Speed Golf e altro ancora.

L'Avventura Golf è un po' più lunga di quello che ci aspettavamo (si va da un minimo di sei ore fino a un massimo di dieci) ed è piuttosto lineare nello svolgimento: tra equipaggiamenti speciali, personaggi da sfidare e livellamento del proprio Mii (è possibile usare il proprio avatar anche nelle modalità multiplayer) il divertimento non manca mai.

DI CORSA VERSO IL GREEN - Oltre ad Avventura Golf è possibile sfidarsi in Golf Libero e Sfida Solitaria e, soprattutto, provare Speed Golf e Battaglia Golf. Quest'ultima modalità sembra ispirarsi non poco agli scontri "furiosi" della serie Mario Kart: vince chi mette in buca tre palline prima dell’avversario (che potrà fare di tutto per ostacolare il giocatore). Speed Golf, invece, è una primizia assoluta: il giocatore si trova a correre dopo ogni colpo per cercare di completare la buca prima dell'avversario ed entro un certo tempo limite. È sicuramente una modalità divertente che di golf ha davvero ben poco!

Per chi ama le sfide online il multiplayer predisposto da Nintendo nella sua essenzialità funziona sorprendentemente bene ed è fondamentale scegliere il tiro speciale giusto per primeggiare. I campi da golf inseriti sono tuttavia solo sei: i migliori – per ora – sono il Vulcano di Bowser e i Boschi Tempestosi. Sono comunque in arrivo nei prossimi mesi una serie di DLC gratuiti che ne aggiungeranno altri, compresi nuovi personaggi e nuove modalità di gioco.

Da vedere Mario Golf: Super Rush è splendido. I personaggi sono realizzati superbamente e si muovono fluidamente sullo schermo, mentre i percorsi sono a dir poco spettacolare. A parte qualche strano rallentamento durante i tiri speciali, non c'è nulla da segnalare. Mario Golf: Super Rush ha puntato sulla semplicità e immediatezza nel gameplay e nel sistema di controllo per garantire ore e ore di divertimento. Missione completata, cara Nintendo!



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato Mario Golf: Super Rush su una Nintendo Switch, provando sia in modalità TV che in versione portatile. Abbiamo completato la modalità Avventura, provato lo Speed Golf e distrutto un paio di amici nella Battaglia Golf.



Può piacere a chi…

… adora le sfide sui verdi green con Mario e gli abitanti del Regno dei Funghi

… cerca una modalità single player divertente e longeva

… vuole divertirsi con lo Speed Golf



Potrebbe deludere chi…

… si aspetta una simulazione di golf seriosa

… pensa che i sei percorsi siano troppo pochi

… non ama i tiri speciali



Mario Golf: Super Rush è un gioco consigliato a tutti, senza distinzione di età.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!