Hot Wheels Unleashed è un concentrato di velocità, colori e nostalgia

Milestone è generalmente sinonimo di racing game simulativi e rigorosi e negli ultimi anni serie come MotoGP e RIDE hanno portato lo studio milanese nell’olimpo degli specialisti assoluti dei giochi di corse. Nel DNA della software house, però, esiste anche il gene dell’arcade, della velocità pura, senza compromessi . D’altra parte, il primo gioco di Milestone fu Screamer, uscito nel 1997 . HotWheels Unleashed è una sorta di ritorno alle origini , e prova a dare vita all’universo dei modellini giocattolo con un titolo su licenza per PC e console vario e sorprendente.

A TUTTA VELOCITÀ - Hot Wheels Unleashed è un gioco di guida arcade pulito, netto, divertente. Ha un approccio molto classico al genere, piazzandosi a metà strada tra un titolo frenetico di quelli con le automobili vere come Forza Horizon e un gioco in stile Mario Kart. Ognuno dei 66 modellini riprodotti in maniera fedele, con un lavoro incredibile svolto sulla resa dei materiali, ha una sua personalità in pista e la bellezza del modello di guida messo a punto dallo studio milanese risiede nell’aver saputo tenere in equilibrio la natura giocattolosa delle automobili e il loro comportamento, invece, da macchine vere, guidabili.

Divertente e appagante, l’esperienza di Hot Wheels Unleashed viene esaltata anche dall’ottimo design delle piste. Perché sì, è vero che le ambientazioni in sé mancano un po’ di stile e sono piuttosto anonime, però i circuiti sono tutti molto divertenti, impegnativi e sfruttano al meglio l’enorme quantità di elementi Hot Wheels realmente esistenti. Ad aspettarci, dunque, c'è una girandola di salite, discese, giri della morte e pendenze pericolose, senza contare i passaggi su elementi di arredo e intere sequenze in condizioni di gravità complicata.

L’unico difetto, da questo punto di vista, è costituito dalle collisioni con gli elementi dello scenario, non sempre estremamente coerenti. Complessivamente Hot Wheels Unleashed è un gioco che mette di buon umore e offre momenti esaltanti, sia da soli, che, soprattutto in compagnia, sia in split screen, sia online.

UNA CAMPAGNA ONESTA - La modalità principale del gioco di Milestone è una campagna vecchia scuola, di quelle organizzate su una plancia alla Super Mario World, in cui si sbloccano sfide, corse e battaglie contro i boss, ovvero gare speciali in circuiti lunghi e complessi dove sono presenti creature fantastiche pronte a metterci i bastoni tra le ruote. La campagna presenta una sessantina eventi che vanno a spalmarsi un po’ su tutti i 44 circuiti presenti e che propone, di fatto, gare classiche o prove a tempo.

Per sbloccare le sfide contro i boss bisogna prima completare una serie di tappe intermedie, ed è possibile percorrere strade diverse sulla plancia per ottenere ricompense oppure affrontare vere e proprie sfide segrete che, di fatto, sono gli unici eventi dove il gioco obbliga a utilizzare una determinata macchinina. Tutto scorre con piacevolezza e garantisce una manciata di ore di sfide di difficoltà crescente e mai banali, ma si sente un po’ la mancanza di qualche modalità o tipologia di eventi differenti e, soprattutto, di qualche sistema per sfruttare al meglio l’ottimo parco auto disponibile.

Il sistema di progressione e sblocco delle vetture, invece, è un po’ timido e la parte collezionistica, affidata a scatole premio (tutte acquistabili soltanto con valuta in gioco) finisce per essere un po’ pigra e casuale. Potendo affrontare quasi tutti gli eventi senza limitazioni, infatti, si finisce per utilizzare poche macchine, migliorarle al massimo e finire il gioco senza provarne troppe, ed è un peccato visto che ci sono davvero modellini fuori di testa (come KITT di Supercar e tante altre fantastiche chicche). Al netto del sistema di sblocco delle vetture, però, la campagna scorre via bene, e garantisce 7-8 ore di divertimento assicurato, che riportano davvero alla mente i vecchi giochi arcade.

DIVERTIMENTO INFINITO - C’è un altro elemento che, però, rende Hot Wheels Unleashed una vera gioia per gli appassionati di automobiline, ed è l’editor di tracciati, semplicemente meraviglioso nel modo in cui permette di dare forma qualsiasi follia da creatore di piste pazzo. Grazie alla possibilità di allungare, deformare e torcere ogni pezzo di plastica presente nella “confezione” (gli elementi più rari delle piste sono la ricompensa più preziosa della campagna), l’editor di piste di Unleashed è davvero una miniera di possibilità ed è uno strumento che, di base, permette al titolo Milestone di conquistare il potenziale per dire la propria anche per diventare una sorta di Trackmania meno tecnico e più giocoso.

Sì, perché online, ovviamente, si può giocare sulle piste personalizzate e il multigiocatore, con la sua deriva creativa e di condivisione, in locale o in rete, è davvero la dimensione definitiva del titolo dello studio italiano. Hot Wheels Uleashed, al netto di qualche ingenuità, in definitiva, è un gioco arcade molto bello da vedere e divertente da giocare, adatto sia al pubblico di nostalgici delle macchinine, sia a giocatori più giovani che vogliono scoprire un mondo fatto di plastica, metallo e tanto divertimento. L’abilità di Milestone è stata quella di riuscire a trovare un buon equilibrio tra gameplay, la voglia di collezionare i modellini e il rispetto di uno storico brand come Hot Wheels.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato Hot Wheels Unleashed su PS5, collegata a un monitor 4K HDR LG 27UL500. Abbiamo completato la campagna, sconfiggendo i 5 boss, scoperto 7 segreti su 9 e ci siamo divertiti con l'editor di tracciati, livree e con una manciata di partite in multiplayer online.



Può piacere a chi…

… ama i racing game arcade classici

… ha sempre amato le Hot Wheels, visto che i modellini e le piste sono riprodotti perfettamente

… vuole un gioco di guida immediato ma non banale per il multiplayer, da divano, e online



Potrebbe deludere chi…

… si aspetta una simulazione

… vuole qualcosa di più di gare molto classiche e prove a tempo

… cerca un gioco arcade con power-up, combattimenti e armi: qui si corre e basta



Hot Wheels Unleashed è un gioco consigliato per un pubblico di tutte le età.

