Xbox pensa all'ambiente: ecco la nuova modalità di risparmio energetico

Il nuovo sistema operativo, disponibile precedentemente per i soli utenti iscritti al programma "Insider" ed esteso a ogni possessore di console Xbox Series, consente di attivare una nuova modalità di risparmio energetico che spegne completamente la piattaforma, garantendo tuttavia un tempo di accensione particolarmente ridotti e lo scaricamento di giochi e aggiornamenti in orari specifici della giornata.

L'aggiornamento consente di ridurre di venti volte i consumi energetici e limita i download di giochi e aggiornamenti agli orari notturni, a meno che l'utente non decida ovviamente di procedere manualmente al momento del bisogno. "Per ogni due console Xbox che passano alla modalità Spegnimento completo (Risparmio Energetico) per un anno, risparmieremo la quantità equivalente di anidride carbonica liberata da un albero piantato e cresciuto per un decennio", si legge nel messaggio condiviso da Microsoft in rete.

Una mossa importante per l'azienda americana, che da tempo ormai sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione per la riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, ma anche per i giocatori che, grazie a questo aggiornamento, potranno risparmiare sulla bolletta dell'energia elettrica.