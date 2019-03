Wolfenstein: Youngblood, due sorelle unite contro i nazisti nel nuovo trailer di gioco

Quella di Wolfenstein è una delle saghe più celebri e longeve del panorama videoludico: dal lontano 1992, infatti, il soldato William BJ Blazkowicz se ne va in giro a sterminare i nazisti di Hitler sperando di liberare il mondo dall'oppressione dei tedeschi, ma per il nuovo capitolo della saga sviluppata da MachineGames e Bethesda le cose saranno leggermente diverse. Già, perché in Wolfenstein: Youngblood non vestiremo più i panni di Blazkowicz, scomparso misteriosamente in battaglia, ma delle sue figlie gemelle Jess e Soph . Armate di esoscheletro futuristico, le due donne saranno protagoniste della prima avventura cooperativa nella storia della serie .

Come potete vedere dal nuovo trailer, svelato nelle scorse ore da Bethesda insieme alla data di lancio ufficiale, il giocatore può prendere il controllo di una tra Jess o Soph e lasciare a un amico (o all'intelligenza artificiale gestita dal computer) l'altro personaggio.



Acquistando la Deluxe Edition di Wolfenstein: Youngblood, i giocatori potranno usufruire di una nuova opzione chiamata Buddy Pass che permetterà di giocare gratuitamente con un altro amico in multiplayer online senza necessità di acquistare una seconda copia del gioco. L'amico in questione potrà infatti scaricare il gioco gratuitamente e giocare con il possessore della Deluxe Edition di Youngblood per godere dell'avventura in multiplayer cooperativo.



Il gioco sarà disponibile a partire dal 26 luglio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Di seguito le prime immagini ufficiali mostrate da Bethesda.