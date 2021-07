Videogiochi: youtuber fa funzionare un palmare sfruttando l'energia nucleare

Quando si parla di videogiochi, la rete è ormai abituata a leggere di notizie che riguardano invenzioni bizzarre e di modi alternativi per far funzionare i propri dispositivi di gioco. Certamente tra questi, ancora non era balenata a nessuno l'ipotesi di poter sfruttare una delle forme di energia più potenti nell'universo: quella nucleare. Quando si pensa al nucleare, vengono subito in mente le spaventose ciminiere a forma di clessidra. Ma uno YouTuber è riuscito a farne un uso molto più ridotto, ma comunque impressionante, facendo funzionare per un'ora la copia di un Game Boy per giocare a Tetris .

Il content creator in questione di nome Ian Charnas, noto in rete per le sue creazioni fai da te, ha deciso di provare a sfruttare la potenza del decadimento radioattivo per giocare a un videogioco, raccogliendo la sua esperienza in un video pubblicato sul suo canale. In sintesi, ha catturato l'energia luminosa emessa dal decadimento naturale del trizio (un isotopo dell'idrogeno) utilizzando mini pannelli solari, e poi ha immagazzinato questa energia in apposite batterie, collegate ad una scheda personalizzata appartenente a una console portatile a bassa energia per giocare a Tetris.

I reattori su larga scala usano reazioni a catena controllate di fissione dell'uranio per generare calore e far girare una turbina per creare elettricità, con lo stesso fenomeno che alimenta purtroppo anche le armi nucleari. Tuttavia, molti altri elementi chimici subiscono lo stesso processo di decadimento nucleare a livelli molto più piccoli e sicuri, compreso il trizio, rilasciando energia convertita in luce o calore. Mentre i grandi reattori catturano il calore, Charnas ha pensato di catturare la luce usando celle fotovoltaiche, con lo stesso procedimento con cui si alimenterebbe un qualsiasi sistema ad energia solare.

Sebbene la creazione di Charnas risulti non riproducibile da un punto di vista commerciale, trattandosi di un sistema costoso, ingombrante e non facilmente ricaricabile, si tratta comunque di un'implementazione estremamente impressionante dell'energia nucleare su scala ridotta. Lo youtuber ha inoltre pensato di mettere in palio il palmare ad energia nucleare, e i proventi della vendita saranno devoluti a favore di un ente di beneficenza che aiuta a sostenere i bambini che vivono vicino alla zona colpita dal disastro del reattore nucleare di Chernobyl.

