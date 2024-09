Microsoft: nuovi tagli per la divisione videogiochi, altri 650 dipendenti licenziati

"Con questi cambiamenti, i nostri team aziendali e di supporto e le risorse sono allineati per una crescita futura sostenibile e possono meglio supportare i nostri team di studio e le unità di business con programmi e risorse scalabili a seconda delle esigenze. Separatamente, come parte della gestione delle attività, ci sono alcuni impatti su altri team mentre si adattano alle priorità in evoluzione e gestiscono il ciclo di vita e le prestazioni dei giochi. Nessun gioco, dispositivo o esperienza viene cancellato e nessuno studio viene chiuso come parte degli aggiustamenti di oggi. Nel corso della storia del nostro team, abbiamo avuto grandi momenti e ne abbiamo avuti di impegnativi. Oggi è uno di quelli difficili".