Videogiochi: un team italiano vince il campionato del mondo di FIFA 21

L'Italia dei videogiochi festeggia un nuovo traguardo raggiunto dalla squadra Mkers , il gruppo eSports di cui fanno parte anche star del calcio come Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi : in una combattuta finale del campionato del mondo di FIFA 21 , il duo composto da Daniele "Prinsipe" Paolucci e Oliver "Oliboli7" Uttgren è riuscito a ottenere la vittoria contro i campioni degli Astralis, vincendo ai rigori. Per la squadra si tratta dell'ennesimo successo dopo aver aggiunto i Six Invitational di Rainbow Six Siege e la vittoria alle Global Series del gioco calcistico di Electronic Arts.

La finale del campionato del mondo prevedeva una serie di sfide al meglio di cinque, con Daniele "Prinsipe" Paolucci che si è dovuto arrendere per 4-0 al talento di Ustun, uno dei giocatori più forti del momento, e Oliver "Oliboli7" Uttgren che ha perso per mano di Agge nel primo scontro tra i due. Con un'altra sconfitta, per il team italiano sarebbe arrivata l'eliminazione, ed ecco che con estrema tenacia e tanta passione i due atleti hanno ribaltato completamente le sorti dell'incontro.

Prinsipe ha battuto il rivale Ustun vincendo per 3-2 al ritorno, mentre a bilanciare il confronto tra Mkers e Astralis ci ha pensato Oliboli7, che ha ottenuto un sonoro 4-1 contro Agge. Il team italiano ha affrontato così l'ultimo match, arrivando al fischio finale con un punteggio di 2-2: ai rigori, Daniele Paolucci è riuscito ad affrontare quello che da sempre è un suo tabù ottenendo la vittoria e consegnando a Mkers il titolo di campione del mondo. È la prima squadra del Bel paese ad aver raggiunto un simile traguardo in una competizione come quella del videogioco di EA.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!