Ue: un milione di firme per impedire agli editori di "far morire i videogiochi"

L'iniziativa sostiene che i fan che pagano per un gioco dovrebbero potersi aspettare che questo rimanga giocabile, senza perdere il supporto a discrezione dell'editore. "I videogiochi sono diventati un'industria con miliardi di clienti per un valore di centinaia di miliardi di euro. In questo periodo, è emersa lentamente una specifica pratica commerciale del settore che non solo è un attacco ai diritti fondamentali dei consumatori, ma sta distruggendo il mezzo stesso", cita il testo dell’iniziativa. "Un numero crescente di editori vende videogiochi che, per funzionare, devono collegarsi via internet alla piattaforma messa a disposizione dal publisher. Sebbene questo non sia un problema in sé, quando il supporto per questo tipo di giochi termina, molto spesso i publisher si limitano a interrompere la connessione necessaria per il funzionamento del gioco, a distruggere tutte le copie funzionanti e a mettere in atto misure estensive per impedire al cliente di riparare il gioco in qualsiasi modo".